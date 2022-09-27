Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.
Так, отмечается, что в ходе проведенных мер контроля по предотвращению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сухой природной растительности по состоянию на 19 сентября больше всего нарушителей государственные инспекторы зафиксировали в следующих территориальных и межрегиональных территориальных органах Госэкоинспекции:
- в Волынской области составлено 117 протоколов;
- в Полесском округе (Житомирская и Ровенская области) – 66 протоколов;
- во Львовской области – 49 протоколов.
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Кроме того, украинцам напомнили, что за самовольное сжигание растительности или ее остатков наступает ответственность:
для населения – от 3060 до 6120 грн,
для должностных лиц – от 15300 до 21420 грн;
за поджог травы в природно-заповедном фонде:
для граждан – от 6120 до 12240 грн,
для чиновников – от 21 420 до 30 600 грн.
«Кроме того, с марта 2022 года ВРУ внесла изменения в УКУ, усилив ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. В частности, это касается поджигателей сухой травы. Ответственность за преступления, предусмотренные ст. 113 «Диверсия», наказуемые стоком 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества», - отметили в Госэкоинспекции, призвав людей быть ответственными.