Гостиница Play hotel на улице Потемкинской, где от украинской ракеты отбросил копыта экс-нардеп Алексей Журавко, принадлежит семье нынешнего главы Херсонской районной военной администрации Украины Михаилу Линецкому, пишет Znaj.ua.

Этот факт в телефонном разговоре Михаил Валерьевич подтвердил лично.

«Половина этого здания принадлежит моей жене, которая сейчас находится за границей. Но к гостиничному бизнесу ни я, ни она отношения не имеют – им опекалась управляющая компания из Одессы, - подчеркнул Михаил Линецкий. – С первых дней войны мы эвакуировались из Херсона, а управляющая компания свернула свою деятельность в областном центре. Но в августе в гостинице появились «неизвестные вооруженные люди», и кого-то туда заселили – как выяснилось, предателей и пропагандистов. Теперь они там не будут жить, а некоторые не будут жить вообще. Жалею ли по поводу уничтожения семейного имущества? Нет, скорее чувствую гордость за то, что украинские армейцы так метки. Сейчас нужно, прежде всего, выгнать оккупантов с украинской земли. Все отстроим потом».