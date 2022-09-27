Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко объяснил, что сегодня путин теряет свое влияние, а потому в россии может произойти дворцовый переворот.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Я думаю, что в силу того, что путин перестал быть альфа-самцом и стал так называемым коллективным путиным, очевидно, все же в среднесрочной перспективе впервые за многие годы мы можем говорить о теоретически пока возможном бунте элит и в принципе о дворцовом переворот», – говорит Вадим Денисенко.

В то же время он добавляет, что этот переворот, можно сказать, уже и так произошел, но с точки зрения того, что путина заставили менять свою точку зрения и следовать наиболее радикальному сценарию.

«Он уже для многих элит отработанный материал и, очевидно, в определенный момент его как балласт нужно будет скидывать. Поэтому с этой точки зрения в среднесрочной перспективе у путина есть все шансы закончить свою политическую жизнь», - убежден Вадим Денисенко.

Также гость программы утверждает, что многие эксперты ошибаются, когда говорят, что на самом деле путин хочет переговоров с Украиной. По его мнению, россия хочет оставаться сверхдержавой и на самом деле переговоры в этом плане ей нужны только с США, в том числе по изменению правил мира. По словам советника главы МВД, путин хочет возглавить условный антизапад, хотя это невозможно.

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