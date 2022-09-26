Политолог Олег Саакян рассказал, что поражения на фронте уже сегодня вызывают сомнения в дальнейшем существовании россии, и объяснил, почему россияне массово убегают от мобилизации.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Существующая сегодня ситуация уже ставит экзистенциальные вопросы перед существованием самой россии. путин наручниками себя приковал к российской государственности и сказал, если посыпается его режим, то посыпается и сама российская государственность. И дальше уже не рейтинги путина и доверие к нему будут падать, а доверие к институции, к государству в целом», - утверждает Олег Саакян.

По его словам, то, что сегодня люди массово бегут из россии, является еще одним свидетельством того, что им это государство не нужно, они не верят в его будущее и в свое будущее там. В то же время, эксперт подчеркивает, что это сильно отличается от того, что мы видим в Украине: когда мир не верил в украинскую государственность, сами украинцы были готовы ее защищать.

«Для того чтобы быть адекватным под современные реалии, режиму нужно измениться. Но беда – он не способен измениться. Поэтому сейчас эта мобилизация - фактически похоронный марш для той россии, которую мы ее видели и наблюдали», - объясняет Олег Саакян.

Как он подчеркивает, россияне не смогли правильно подготовить свою армию для этой войны, а она состояла из части контрактников, то есть профессиональных бойцов с опытом и тех, кого мотивировало денежное вознаграждение. Сейчас же, констатирует политолог, путин расписались в том, что его «специальная военная операция» провалилась.

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