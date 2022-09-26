Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что сегодня в россии мобилизуют людей, которые никак не изменят ситуацию на фронте.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, сегодня в россии отправляют на фронт воевать людей, которые, по сути, ничего и не смогут сделать или изменить в лучшую для них сторону. В частности, отмечает он, все спецподразделения, которые были обучены и у них был опыт войны, умерли в Буче, потому что самый серьезный легион они высаживали, когда начали наступать.

«Сегодня технологии и оружие играют огромную роль и мы с вами понимаем, что танки, на которых они едут, оружие, которое у них есть, - это все 1950-60-х годов. То есть они соберут там миллион человек и они просто сдохнут на нашей земле, очередная порция приедет. россия – это не сильная страна, а длинная», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его мнению, сегодня еще и на фоне мобилизации в россии Европа должна поставлять Украине в 5 раз больше оружия, ведь полномасштабное наступление не в последнюю очередь произошло из-за несвоевременной реакции ее лидеров на действия путина, в частности из-за энергетических ресурсов.

«Самое главное сегодня, о чем нужно говорить и о чем говорит наш президент, - это больше давать нам оружия», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

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