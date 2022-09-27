Философ Святослав Вышинский рассказал, что такое инклюзивность и комплементарность и каким должно быть общество, которое строится на этих понятиях.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, инклюзивность – это желание найти место для чего-то иного в пространстве, например, культурного диалога. К тому же, добавляет он, речь идет не просто о желании позволить другому быть, но и о проявлении интереса у этому другому, чтобы из конфликта родилось компромиссное решение.

«Таким образом, инклюзивность – это всегда вовлечение разных точек зрения для того, чтобы обогатить дискуссию, обогатить культурное пространство с надеждой на то, чтобы из этой дискуссии или даже конфликта, войны мнений и идей родилось что-то качественно новое», - объясняет Святослав Вышинский.

По его словам, комплементарность – это в каком-то роде продолжение инклюзивности, когда после желания включить появляется способность разных точек зрения дополнять друг друга и создавать общий сложный узор идей, более богатое пространство с общей выгодой для всех. Противоположное понятие, говорит философ, это эксклюзивность, которая всюду выше всего ставит эталон и не допускает инаковости. Это, констатирует он, характерно для авторитарного общества.

«Мы это, в принципе, проходили в советское время, когда эталоном признавалось классовое пролетарское происхождение либо в лучшем случае рабоче-крестьянская интеллигенция, эталоном признавалась марксистская идеология, а все иное, все отличное рано или поздно исключалось, репрессировалось, причем иногда в самых жестоких формах. Точно такое же мы видели в национал-социалистической Германии, только там уклон был в происхождение, арийскую идеологию, этнические ценности», - рассказывает Святослав Вышинский.

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