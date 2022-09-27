Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что не так с объявлением мобилизации в россии, и заявил, что путин постепенно лишается власти в своей стране.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как вспоминает эксперт, все говорили, что путин не решится объявить о мобилизации. Тем не менее, отмечает он, от путина больше не стоит ждать какой-то логики или расчетливых шагов, ведь после 24 февраля он стал абсолютно непредсказуем, поэтому и мобилизации стоило ожидать. В то же время он подчеркивает, что это повар путина сначала объявил мобилизацию для заключенных, а потом уже и путин.

«Тут он решил восстать, стать снова на равных с поваром и тоже объявить свою мобилизацию. Я думаю, это был ответный шаг. Мы еще посмотрим, как отреагирует повар, какой ответный удар он по путину нанесет», - отмечает Михаил Шейтельман.

Попутно он обращает внимание и на реакцию Рамзана Кадырова на объявление мобилизации. Как рассказывает политтехнолог, Кадыров сам призывал у мобилизации, чтобы каждый регион выделил по 1000 человек, но после официального заявления он изменил свою позицию и сказал, что Чечню это не затронет.

«Кто сейчас президент российской федерации? Три варианта: повар путина, Рамзан Кадыров, путин. Хотя зачем нам третий вариант? Повар путина или Рамзан Кадыров – кто сегодня президент российской федерации?», - спрашивает Михаил Шейтельман.

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