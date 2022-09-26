Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что лавров практически не был на заседании ООН, где обсуждалась ситуация в Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Не только мобилизованные бегут, еще бежит лавров. Насмешил нас лавров выступлением своим в ООН. Почему? Не текстом своим выступления. Ему ж дали визу с таким трудом на это ООН, и он поехал и выступил. Речь сама, понятно, что нечего обсуждать. Но он на полтора час позже пришел на заседание Совета безопасности ООН, где обсуждается ситуация в Украине», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, лавров, как и вся россия, говорит, что вся беда сейчас в Украине, что все НАТО пришло сейчас в Украину, чтобы воевать с россией. И при этом, как подчеркнул Михаил Шейтельман министр иностранных дел рф, который должен особо быть заинтересован в этом, на это заседание ООН просто не приходит.

«Потом через полтора часа он (лавров – Ред.) приходит, выступает и снова уходит с заседания. Это как бы что? В смысле, зачем ты, во-первых, приезжал? А во-вторых, это же заседание ООН про Украину, тебе вроде как важно принять участие в дебатах», - заявил Михаил Шейтельман.

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