Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Самый определяющий фактор в том, что мы (украинцы – Ред.) живем на земле, которая является ключевой для управления этой планетой. И соответственно, все игроки, все великие игроки, стремящиеся управлять этой планетой, будут бороться за господство на этой земле. И потому горе тем, кто здесь живет», – сообщила Елена Скоморощенко.

По словам ученой, украинская земля всегда будет полем боя, всегда здесь будут происходить войны из-за такого геополитического положения. Елена Скоморощенко подчеркнула, что от этого можно избавиться при одном условии – если сама Украина станет очень сильной. Однако сила уже зависит не от количества и мощности вооружения, как это было когда-то.

«Сила – достаточно такая амбивалентная вещь, непонятная. И когда мы в 1991 году получили шанс, нам казалось, что все так просто, на поверхности лежит. А на самом деле жизнь устроена непросто. Мы были не готовы. Более того, я скажу, такой шанс у нас был не только в 1991 году, еще больший шанс у нас был в 1917-1920 годах», - заявила Елена Скоморощенко.

Как сообщала ранее Politeka, рашисты идут на новую чудовищную провокацию с украинскими пленными: попытка обвинить ВСУ.

Также Politeka писала о крупных перестановках: путин впервые с начала войны в Украине устроил кадровую ротацию в минобороны рф.