Об этом он рассказал на своем канале.

«Дестабилизация ситуации внутри рф будет на фоне закручивания гаек. Теперь предстоит еще бороться с внутренним восприятием того, что делает путин. Россияне по большому счету протестуют не против того, что они вынуждены идти на войну в страну, на которую они напали, а потому, что они проиграют», - отметил Юрий Подорожний.

По словам эксперта, мобилизация открыла россиянам глаза, большее количество россиян поняло, что пропаганда им лжет и на самом деле они проиграют в захватнической войне против Украины.

«Они будут шантажировать, поднимать ставки и приводить в полную боевую готовность ядерный арсенал. Все это будет, но они проиграют, и именно поэтому это будет, потому что самый выгодный вариант для путина был – это война через 5 дней», - подчеркнул Юрий Подорожний.

Как отметил политтехнолог, повышение ставок россией – это следствие их проигрыша.

Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сообщил, перед каким вызовом сейчас стоит мировая экономика и как с ним бороться.

Также Politeka публиковала слова Руслана Бизяева: Впервые с 1962 года человечество вплотную приблизилось к ядерному конфликту.





