Об этом он рассказал в программе «Мемасик».
По словам эксперта, сегодня у российской пропаганды нет возможности продвигать свои нарративы в Украине. В частности, отмечает он, запретили их каналы, остановили вообще возможности работать в украинском информационном пространстве, а потому все эти «можем повторить» и «деды воевали» быстро забыли.
«А для россиян это принципиальная война, для россиян сейчас идет не Вторая мировая война, а Великая отечественная война. Вот для этого поколения, они ее считают Великой отечественной войной, потому что они другой не видели и их так информационно подготовили», - объясняет Юрий Подорожний.
То есть, добавляет он, для россиян проиграть в Украине сегодня буквально означает, что Гитлер победил во Второй мировой войне. По словам политтехнолога, такое представление о сегодняшней войне у них сформулировала их пропаганда, а потому открытым остается только вопрос, как быстро сдуется вся эта история в самой россии.
«Они не понимают, что они со старта проиграли и что они фашисты. Они не хотят этого признавать и понимать, но психологически они живут сегодня, когда Гитлер побеждает», - констатирует Юрий Подорожний.
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