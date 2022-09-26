Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, что мобилизация в россии и другие громкие заявления на самом деле являются свидетельством поражения рф и неспособности что-либо изменить на фронте.

Об этом он рассказал в программе «Мемасик».

«Мобилизация для россиян – это истерика. На самом деле неудачные военные действия, каждый раз шойгу должен выходить и говорить, что у них все по плану», - говорит Юрий Подорожний.

К тому же, добавляет он, кроме поражений на фронте, состоялся еще обмен Медведчука на большое количество украинских военных. Поэтому, констатирует эксперт, российскому руководству приходится перебивать это все в информационном поле. Тем не менее, убежден он, для украинцев ничего, по сути, не изменится, задачи все те же.

В то же время политтехнолог отмечает, что россияне, очевидно, и дальше будут продолжать свой шантаж, будут делать громкие заявления, поднимать ставки. Как он напоминает, путин рассчитывал на скорую победу, взять Киев за 3 дня, то есть победа была их единственным вариантом и они рассчитывали именно на это. Тем не менее, констатирует эксперт, ситуация развивается совсем по-другому.

«Теперь – нет, они проиграют. И все, что они там ставки поднимают, – это только потому, что они ничего не могут сделать», - объясняет Юрий Подорожний.

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