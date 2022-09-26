Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, толерантность делает современный мир более добрым и комфортным для каждого. В то же время он подчеркивает, что не нужно использовать этот термин в качестве ругательства или дискредитировать его.

«Толерантность – это не только о ЛГБТ и национальных меньшинствах, как некоторые думают. Толерантность – это взаимоуважение к женщинам, к мужчинам, к старшим, к детям, к людям с особыми потребностями и т.д.», - рассказывает Олесь Доний.

К тому же, добавляет он, толерантность – это неотъемлемая часть стран западной цивилизации, поэтому соединиться с ними без понимания того, что нужно уважать друг друга и быть терпимым, невозможно. Именно поэтому, констатирует идеолог, 9-ая ступень к общественному счастью и говорит о том, что толерантности нужно учиться. С другой стороны, отмечает он, нельзя забывать и о том, что толерантность тоже имеет свои пределы.

«Толерантность нигде не есть и не будет безграничной. В том числе и в странах Запада. Нынешние прогрессивные цивилизации, к счастью, не терпят каннибализм или садистов. Мы не можем, не будем и не должны терпеть российских фашистов», - объясняет Олесь Доний.

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Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что украинский исторический пантеон нужно увеличивать, а не уменьшать.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал о третьей ступени к общественному счастью.