Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«В самом ближайшем будущем предопределена победа Украины. Еще 3-4 месяца назад этого не было, но сейчас, так как слишком много людей написали об этом слишком много, это уже стало частью общественного сознания, то есть победа Украины», - рассказывает Михаил Шейтельман.
По его словам, победа Украины прежде всего означает, что прекратились военные действия, никто не стреляет, россия отступила как минимум к линии 24 февраля, дальше, как говорит и президент Зеленский, - переговоры по поводу Крыма, а после этого в течении месяцев мы полностью освобождаем все территории.
К тому же, добавляет политтехнолог, в этой картине будущего нет путина. Как он отмечает, на его месте может быть кто-либо, не обязательно в россии будет демократия и свобода. Также он добавляет, что совершенно другой может быть система безопасности в мире после войны.
«Появится третья идея, я уверен, в ближайшие месяцы, в которой будет написано, что в день освобождения всех территорий Украина признается членом НАТО. То есть вступление в НАТО будет автоматически в день освобождения всех территорий, потому что в этот момент, как только мы все освободим, мы будем в безопасности от российской федерации», - убежден Михаил Шейтельман.
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Как сообщала Politeka, Тизенгаузен сообщил, что совсем скоро количество жертв в россии будет исчисляться сотнями тысяч.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как изменилась российская пропаганда.