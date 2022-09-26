Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что победа Украины в войне с россией уже определена, и объяснил, какой будет мировая система безопасности после войны.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«В самом ближайшем будущем предопределена победа Украины. Еще 3-4 месяца назад этого не было, но сейчас, так как слишком много людей написали об этом слишком много, это уже стало частью общественного сознания, то есть победа Украины», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По его словам, победа Украины прежде всего означает, что прекратились военные действия, никто не стреляет, россия отступила как минимум к линии 24 февраля, дальше, как говорит и президент Зеленский, - переговоры по поводу Крыма, а после этого в течении месяцев мы полностью освобождаем все территории.

К тому же, добавляет политтехнолог, в этой картине будущего нет путина. Как он отмечает, на его месте может быть кто-либо, не обязательно в россии будет демократия и свобода. Также он добавляет, что совершенно другой может быть система безопасности в мире после войны.

«Появится третья идея, я уверен, в ближайшие месяцы, в которой будет написано, что в день освобождения всех территорий Украина признается членом НАТО. То есть вступление в НАТО будет автоматически в день освобождения всех территорий, потому что в этот момент, как только мы все освободим, мы будем в безопасности от российской федерации», - убежден Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Тизенгаузен сообщил, что совсем скоро количество жертв в россии будет исчисляться сотнями тысяч.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как изменилась российская пропаганда.

















