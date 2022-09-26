Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сегодня из-за войны, которую россия развязала против Украины, человечество не может развивать глобальные идеи.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Они точно смогут делать все, что умеем сегодня мы. Наша задача – научиться делать следующее, то, чего они не умеют», - утверждает Михаил Шейтельман.

В частности он вспоминает, что компьютер выучил правила игры в шахматы за сутки до матча с Магнусом Карлсеном. То есть, подчеркивает эксперт, за сутки до матча компьютер вообще узнал об этой игре и сам себя научил.

«Когда есть правила, все понятно, но мы умеем создавать правила. Людям нужно задуматься о том, а что можем сделать только мы», - заявляет Михаил Шейтельман.

Тем не менее, констатирует он, сегодня человечество отвлекается на войны, в частности, на ту, которую россия развязала против Украины. По мнению политтехнолога, путин совершил преступление не только против человечности, отдавав приказ о вторжении войск, насилии и убийствах, но и против человечества в глобальном масштабе, отвлек его от более важных идей и вызовов.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что сегодня российская пропаганда работает иначе.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, откуда сегодня в российской армии такие зверства.





