Об этом он рассказал на своем канале.

«Я думаю, что рашисты не ожидали, что такое будет экономическое потрясение для них. Но мы должны понимать, что любые санкции оказывают долгосрочный эффект. Вот ограничение виз, экономические ограничения, ограничение бизнеса – это не касается 99% населения российской федерации. Там большинство никогда не уезжало за границу, некоторым из них достаточно бутылки водки и телевидения, по которому рассказывают, что ты живешь в лучшей стране мира», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, сложная экономическая ситуация в россии – это хороший сигнал для Украины, ведь таким образом мы ослабляем врага. Александр Качура подчеркнул, что теперь россия будет меньше тратить средств на свои вооруженные силы, на полномасштабное вторжение, на уничтожение Украины.

«Но в любом случае это не то, что нас 100% приведет к победе. Это один из факторов, на который нужно обращать внимание, но так радоваться, что у них там все пропало, - это неправда. Нам нужно политическим путем и военным путем уничтожить вообще и убрать с карты российскую федерацию», – заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, враг атаковал Одессу беспилотниками, в городе слышны взрывы: видео и что известно.

Также Poiteka сообщала, что россиянку поймали в Черкасской области и вынесли вердикт: что она наделала.