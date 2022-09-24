Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
По словам эксперта, сегодня мы наблюдаем войну поколений. Как он объясняет, средний возраст российского руководства, которое и приняло решение о нападении, 70 лет, а средний возраст нашего руководства – 41 год. То есть, констатирует политтехнолог, с такой разницей мы действительно можем говорить о войне поколений.
«Люди, которым сегодня 40 лет и которые управляют страной, умеют мыслить сетями, а российские лидеры не умеют, путин не понимает», - подчеркивает Михаил Шейтельман.
Поэтому, убежден он, Украине очень повезло, что страной управляет именно поколение 40-летних, ведь российское руководство намного старше и не понимает современных мировых трендов.
«Важно, умеешь ли ты думать как компьютер, умеешь ли ты думать как сеть. Можем ли мы понять и себе в голове представить картину, что такое система беспилотника – да, а путин не может этого представить. На компьютере он читает или не на компьютере – он не может себе представить принципа работы», - объясняет Михаил Шейтельман.
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