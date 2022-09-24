Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что совсем скоро количество жертв в россии будет исчисляться сотнями тысяч.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если вы (россияне – Ред.) думаете, что на первой волне мобилизации диктатор остановится, то вы наивны. За первой волной будет вторая и третья. Количество жертв будет исчисляться сотнями тысяч. Ведь, как говорят российские пропагандисты, для россии не существует понятия допустимого количества жертв», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, россиянам говорят, что родина просит их стать на ее защиту, но только от имени родины почему-то выступает сошедший с ума убийца. Борис Тизенгаузен подчеркнул, что родина просит россиян жить и растить своих детей, а не убивать чужих. Однако мнение россиян по поводу войны никому не интересно, они и дальше будут умирать ради имперских амбиций путина.

«В войне с Украиной уже погибло свыше 50 тысяч российских солдат, втрое больше вернулись раненными и искалеченными. Вы только представьте себе эти цифры. Путин не будет скорбеть ни по одному из вас, скорбеть будут ваши семьи, и это горе останется с ними до конца жизни», - заявил Борис Тизенгаузен.

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