Об этом она рассказала на канале Павла Себастьяновича.

«Система НДС специально так замучена, знаете, такой лабиринт, чтобы потерялся там каждый, кто дойдет до пятого порога понимания вот этого алгоритма НДС. Здесь уже человек теряется. Как работаем? Плательщики НДС в алгоритме: я получила товар, у него есть НДС, я продала товар, и у меня есть НДС. Разница между этими товарами, умноженная на 20 процентов, и есть то, что я должна заплатить в бюджет», - сообщила Юлия Глушко.

По словам аналитика, если плательщик НДС не получил от своего поставщика товар, то, соответственно, он должен за него и заплатить. Помимо этого алгоритма есть еще и надстройка. Юлия Глушко отметила, что возникает вопрос, а где эти деньги, где НДС. Аналитик сообщила, что они лежат на НДСном счете.

«Это еще одна парадигма, которая идет параллельно с вот этой схемой «налоговый кредит минус налоговые обязательства». Это все учитывается у нас в кабинете. И для того, чтобы что-то зарегистрировать, когда мне человек не предоставил, потому что ему заблокировали, я должна пополнить своими деньгами с расчетного счета вот этот лимит», - заявила Юлия Глушко.

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