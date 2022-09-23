Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сегодня российская пропаганда работает иначе, чем в начале войны, в частности, от атаки она перешла в оборону.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает эксперт, в россии безвластие наступило не только в политике, но и в политтехнологии, и в пропаганде. Он подчеркивает, что в начале войны российская пропаганда была хорошо организованной системой, буквально оркестром, но сегодня они ведут оборонительные бои.

«Сейчас они задним числом оправдывают, что было, пытаются оправдывать, ошибаются, потому что выясняется, что кремль другое думает, оправдывают себя, начинают защищаться или замалчивают. Как путин себя ведет, так и они. путин молчит, когда мы бомбим Крым, молчит, когда Харьков, потом путин начинает отмазываться и лепить, что это Минобороны, это не он, это к Коношенко, а не к нему», - объясняет Михаил Шейтельман.

Раньше же, рассказывает он, была видна система, как работали эти пропагандисты: они закидывали разные идеи, никто не знал, откуда будут нанесены информационные удары – так ВСУ сегодня и воюют на фронте. То есть, констатирует гость программы, эти были наступательные бои, они использовали то зерно, то голод, то АЭС – это были атаки, сейчас же пропаганда перешла к обороне.

«Это означает, что он (ред. – путин) больше не царь, потому что никогда в жизни царь не имеет права оправдываться и переваливать ответственность. Царь отвечает за все», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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