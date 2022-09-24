Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, откуда сегодня в российской армии такие зверства и кто дает ей приказы так себя вести на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению гостя программы, то, как сегодня ведут себя российские военные в Украине, намного хуже, чем было в советской армии. Как он рассказывает, у них тогда еще были какие-то понятия о человеческих ценностях, было табу на насилие над женщинами, нельзя было грабить гражданских.

«Понятия были. Но, очевидно, что это туда деградировало, то есть понятно, почему это за 30 лет дошло до такой стадии», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Политтехнолог считает, что то, что было в Буче и других городах, это прямой приказ из кремля, из администрации президента. Как он объясняет, если бы это был казус исполнителей, части бы вели себя по разному, одни бы совершали все эти преступления, а другие – нет. Тем не менее, констатирует он, есть свидетельства, что все части были замешаны, это была норма, то есть, приказ централизованный.

«Это контрактники, то есть эти люди сознательно пошли, они не случайно там оказались, их не призвали. Они знали, в какую армию они идут, тем более сейчас новые контрактники знают, что это армия, которая устраивает геноцид, насилует, убивает, казнит, пытает. Они это знают и они осознанно на это идут», - объясняет Михаил Шейтельман.

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