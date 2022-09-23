В конце прошлого месяца специалисты Госэкоинспекции в Харьковской области провели осмотр территории очередного объекта в Харьковской области, куда добрался «русский мир».



Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В ходе выезда установлено, что в результате нескольких ракетных ударов уничтожено ООО «Харьковский ремонтно-механический завод», расположенное в городе-герое Харькове. Точное количество прилетов и дату впечатления определить сложно, однако специалисты инспекции разработали все возможные материалы для расчета убытков. Так, сумма ущерба естественной окружающей среде, нанесенная оккупантами, составила почти 58 млн гривен.

В мирное время предприятие занималось производством машин, специального и общего оборудования, строительных металлических конструкций и металлопластиковых окон, а в настоящее время территория завода покрыта останками боеприпаса, пластика, древесины, металлов, стекла, кирпича, бетона, шифера и т.д. Общая площадь засорения земельного участка составила более 1000 м2.

Ущерб, причиненный государству в результате нарушения природоохранного законодательства, рассчитан в соответствии со специальной Методикой, разработанной специалистами Госэкоинспекции и Оперативного штаба сразу после полномасштабного вторжения с целью фиксации вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии.

Материалы дела направлены в Оперативный штаб при Госэкоинспекции.