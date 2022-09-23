Об этом он рассказал в программе «Философия войны».
«Украина воюет против россии и беларуси. Нельзя говорить другое. Из беларуси идут обстрелы, из беларуси на Киев выходили войска, пересекали границу беларуси. беларусь тоже является агрессором, развязавшим эту войну с Украиной на равных с россией», - утверждает Сергей Чаплыгин.
Следовательно, констатирует он, можно сказать, что мы воюем против коалиции государств – россии и беларуси. С другой стороны, добавляет философ, и Украина не одна, ее поддерживают более 30 западных государств, это антипутинская коалиция и национально-освободительная война. Именно из этого, подчеркивает он, и следует исходить, когда мы говорим о целях Украины в этой войне.
«Я думаю, что уже с сегодняшними событиями, с помощью украинская армия показала себя, свои возможности, что она может бить агрессора. Здесь мало для победы восстанавливать статус-кво, потому что этот северный сосед будет нашим вечным врагом. Мы имели этого вечного врага все века», – объясняет Сергей Чаплыгин.
По его мнению, уже весь мир понимает, что нельзя допустить в дальнейшем существование такой российской федерации, а скорее российской империи. Поэтому, убежден историк, нужно работать над тем, чтобы государство-агрессор было ликвидировано.
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