Философ и историк Сергей Чаплыгин рассказал, к каким последствиям приведет мобилизация в россии и почему путин решил объявить об этом именно 21 сентября.

Об этом он рассказал в программе «Философия войны».

По словам философа, россияне в принципе любят заниматься символизмом и все события подгонять под какие-то ключевые даты. По его мнению, объявление мобилизации в россии 21 сентября связано не столько с Рождеством Богородицы, сколько с Куликовской битвой, ведь она для московщины ключевая.

«Мы имеем эту частичную мобилизацию, потому что война на 3 дня, которую обещал путин, что за 3 дня они войдут в Киев, возьмут всю Украину, оказалась больше, чем 6 месяцев, больше полугода. Это, по сути, бессилие москвы, которая не смогла теми силами, теми кадровыми профессиональными контрактными военнослужащими захватить Украину и заставить ее капитулировать. Она вынуждена сейчас начинать частичную мобилизацию», – объясняет Сергей Чаплыгин.

По мнению гостя программы, объявление мобилизации означает, что война наконец-то прямо коснется и россиян, ведь на фронт будут забирать их мужей, братьев, детей. В то же время он подчеркивает, что не зря россия называла войну специальной операцией, ведь звучит так, будто их это совсем не касается. Вместо этого, констатирует историк, вещи нужно называть своими именами, то есть войну – войной.

«Ее нужно называть российско-украинской войной и она должна происходить не только на территории Украины, но и на территории россии. Мобилизация – это первый шаг того, что война происходит на территории россии», – утверждает Сергей Чаплыгин.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что путин ненавидит Украину и готов воевать дальше.

Также Politeka писала о том, что Новохатский сообщил, что россияне до сих пор не осознали, что уничтожают самих себя.





