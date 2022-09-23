Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Они (русские – Ред.) понимают опасность идеи самой Украины, и вопрос не в языке, а в самой идее, которая будет уничтожать россию внутри. И поэтому у Украины сейчас есть исторический уникальный шанс, я даже не помню, когда у нас за 300 лет такое было, стать центром влияния, реализовывать это влияние, получая, в том же числе, необходимые ресурсы для развития», - сообщил Тарас Загородний.
По словам политтехнолога, сейчас мы видим, как возникает так называемый союз между Польшей и Украиной, и они сейчас делают Восточную Европу главным центром влияния в Европе. Тарас Загородний подчеркнул, что такие изменения, конечно, очень не нравятся прежде всего россиянам и немцам.
«По определению Киссинджера, у него Восточная Европа была такая всегда ничейная земля, то есть на которой выясняли отношения как раз немцы и россияне. А теперь эта ничейная земля начинает сама определять и диктовать правила игры, и это очень большое окно возможностей для Украины для того, чтобы провести собственную модернизацию, общественную модернизацию, провести экономическую модернизацию за счет ресурсов Европейского Союза», - заявил Тарас Загородний.
Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, какая глобальная задача сейчас стоит перед украинской властью.
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Также Politeka сообщала, где работают российские военнопленные, которых кормят трижды в день: «Ничего не умеют».