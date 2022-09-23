Государственная служба финансового мониторинга Украины принимает усиленные меры по противодействию россии на экономическом фронте.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в рамках борьбы с агрессором обеспечиваются первентивные меры, касающиеся различных бизнес структур из России.

Также Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Также благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: