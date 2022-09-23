Подчиненные игнорируют Терехова. Еще одна чиновница устроила отдых в Ницце во время войны.

Сотрудница департамента Харьковского городского совета Анна Рябоконова во время войны и обстрелов Харькова отпраздновала день рождения в Ницце и Монако, пишет сайт Newsroom.

Об этом свидетельствуют фото, обнародованные самой Рябоконовой в социальной сети "Фейсбук" и "Инстаграм".

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Судя по фото, чиновница проводит время с вином на роскошных курортах и в дорогих апартаментах. В настоящее время страница Рябоконовой в "Фейсбуке" уже закрыта.

Напомним, в конце августа в Харькове разгорелся скандал вокруг фигуры директора департамента земельных отношений горсовета Сергея Колесника, который, как и Рябоконова, хвастался в соцсетях роскошным отдыхом в Ницце во время войны.

Из-за возмущения общественности мэр Харькова Игорь Терехов был вынужден уволить Колесника с занимаемой должности. При этом Терехов пообещал, что "так будет с каждым, кто позволяет себе подобные выходки". Похоже угрозы мэра на его подчиненных не подействовали.