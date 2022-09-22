Президент создал рабочую группу по созданию трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Соответствующий указ размещен на странице официального интернет-представительства Президента Украины 22 сентября 2022 года.



Как сообщалось, ранее было создано Межфракционное депутатское объединение «Трибунал для российских агрессоров» во главе с Александром Качурой и Марией Мезенцевой, в состав которого вошли 50 народных депутатов.

Согласно указу Владимира Зеленского, создание такой группы должно способствовать привлечению к ответственности виновных в агрессии РФ против Украины.

Руководителем рабочей группы назначен руководитель ОП Андрей Ермак, заместителем и координатором - заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.



В состав группы вошли министры иностранных дел Дмитрий Кулеба, юстиции Денис Малюска, заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, генпрокурор Андрей Костин, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя ОП Олег Гавриш, директор Департамента международного права МИД , генеральный директор Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП Александр Карасевич, народные депутаты, Денис Маслов, Александра Устинова и Елена Хоменко, руководитель Кабинета руководителя ОП Елена Ковальская.



Согласно указу Президента, в состав рабочей группы также включены нардепы, сопредседатели МГО «Трибунал для российских агрессоров» Александр Качура и Мария Мезенцева.

Рабочей группе поручено выработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.