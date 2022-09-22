Политолог Виталий Кулик рассказал, что путин решил огласить мобилизацию в россии потому, что из-за их поражения на фронте после так называемой перегруппировки оттягивать уже было некуда.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Мы уже видим, что за первый день так называемой мобилизации люди скупили всевозможные билеты, огромные очереди стоят на Кавказ, Азию даже в Монголию люди пытаются сбежать от призыва. Очевидно было, что это не сработает, поэтому они пошли на частичную мобилизацию. Сейчас скорее всего они закроют границу для выезда военнообязанных», - рассказывает Виталий Кулик.

Также он считает, что под эту гребенку попадет далеко не 300 тысяч, тем более, что эту цифру озвучил только Шойгу, а в документах ее нет. По мнению эксперта, это будет 150 тысяч, которых буквально поймают на улице, и приблизительно 100 тысяч буду случайными людьми и 50 тысяч условно будут иметь какой-то военную специальность.

Как отмечает гость программы, все это наложится на опасения, на страхи, на фобии и создаст новые точки напряжения в российском обществе. По случаю он вспоминает, что уже перед заявлением о начале мобилизации многие российские эксперты фиксировали снижение просмотра пропагандистских программ на телевидении, люди переключились на развлекательный контент.

«А это значит не просто усталость от войны, это усталость от информационной повестки, которую российская власть навязывает. Появляется среда, в которой возможно появление точки суперхрупкости самой государственности россии. Если на нее правильно точечно ударить или поднажать, будет сыпаться все строение государства под названием российская федерация. Ее будущее уже находится под огромным сомнением», - рассуждает Виталий Кулик.

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