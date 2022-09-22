Об этом он рассказал на своем канале.

«Наши войска и сектор нашей обороны должны быть обеспечены всем, и это показывает государственный бюджет проекта. Но социальная сфера – это для меня лично то, что болит. Я понимаю, в каком состоянии сейчас все украинцы находятся. Я вот только из Сумщины вернулся, особенно когда ты проезжаешь рядом с поселками там, где 10 километров до границы с россией, 15, 20 километров. То есть я видел, в каком там состоянии, как тяжело людям», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, даже несмотря на войну государство должно находить эти компенсаторные механизмы, должно находить возможность делать выплаты тем, кто в этом нуждается, чтобы люди могли нормально продолжать жить, чтобы они могли покупать товары первой необходимости, платить за коммунальные услуги. Александр Качура подчеркнул, что жизнь должна продолжаться.

«Как раз для этого ребята находятся на передовой, для того чтобы гражданское население в тыловых областях чувствовали, что жизнь продолжается, и государство о них по-настоящему, а не только на бумаге, заботится. Это глобальная задача для всего правительства и парламента на следующий год», – заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, массовые бунты в россии еще впереди, названы сроки: «Это была только разминка».

Также Politeka сообщала, что специалисты Госэкоинспекции обследовали освобожденные территории Харьковской области.





