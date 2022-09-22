Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, почему россия начала ускорять проведение псевдореферендума, и объяснил, что сегодня самое важное для Украины.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я думаю, что начали понимать, что ЗСУ, наша армия, если ей дать то оружие, которое мы требуем, то просто так жестко может навалять, что они реально начали ускорять ситуацию с проведением псевдореферендума», - объясняет Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет он, говорят, что Вооруженные силы Украины неплохо продвигаются и на херсонском направлении. Также эксперт утверждает, что после войны мы должны построить страну лучше, чем в Европе, а сейчас же главное – быть объединенными и делать все для того, чтобы выйти на границы 1991 года.

Тем не менее, объясняет эксперт, он поддерживает позицию президента: сначала надо выйти на границы 23 февраля, потом попытаться договориться дипломатическим путем вернуть Донбасс и Крым, если нет, то у нас будут развязаны руки. К тому же, добавляет он, у украинского командования однозначно есть план, по которому мы будем действовать дальше.

«Поэтому я очень сильно надеюсь на наших героев, я уверен, что мы в ближайшее время освободим нашу страну от этого недуга», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

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