Военный и политический эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сегодня в окружении путина побеждает клуб ястребов, и объяснил, почему россия объявила мобилизацию.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

Как рассказывает эксперт, в россии идет борьба двух подходов – клуба ястребов и более умеренной части элит, которая хотела бы найти какой-нибудь выход из ситуации и не доводить ее до катастрофы, к которой ведет путин. В то же время представители первого подхода, отмечает он, как раз и настаивали на мобилизации и большей жестокости, хотя сами, конечно, воевать не пойдут, но пока эти ястребы как раз и побеждают.

«Мы видели его (ред. – путина) обращение и 24 февраля, и после, видно, что он ненавидит Украину, украинский народ и готов воевать. Мы увидели сегодня, что для путина продолжение войны – это, кроме того, что удовлетворение его неоимперских маниакальных амбиций, еще и способ удерживаться у власти. Это единственный способ для российского президента и всей его преступной кремлевской стаи удержаться хоть как-то в должности и обеспечить себе привилегии и пребывание дальше», – объясняет Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует он, путин уже просто не может без войны. С другой стороны, отмечает эксперт, россия терпит поражение, личный состав ее войск все более деморализован, у них нет каких-либо существенных достижений, ситуация для них еще больше ухудшается. Следовательно, говорит он, они займутся усилением своих войск.

«Именно поэтому российское руководство приняло очередное ошибочное преступное решение о мобилизации, частичной или общей – это уже тоже вопрос, кстати. А кто будет контролировать параметры этой мобилизации?», – подчеркивает Александр Мусиенко.

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