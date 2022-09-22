Об этом он рассказал на своем канале.

Александр Качура отметил, что россия планирует как можно быстрее провести референдумы для того, чтобы на их фоне провести в рф всеобщую мобилизацию, ведь численность российской армии за время войны значительно сократилась.

«Этот референдум, если его так можно назвать, псевдореферендум на самом деле не признает ни одна цивилизованная страна мира. Если до 2014 года, еще раньше у них (в россии – Ред.) были такие практики, там в 2014 году, когда они в Украине создавали вроде «ЛНР» и «ДНР», эти квазиреспублики, в тот момент западное общество еще говорило, что все не так однозначно, еще не все понятно», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, сейчас весь мир понимает, что эти территории, которые сейчас оккупированы россией, украинские, и никакие квазиреферендумы никак не остановят Украину в освобождении своих территорий от врага.

«То есть в этом, я думаю, четкая позиция руководства государства, Вооруженных Сил Украины. Поэтому они (россияне – Ред.) могут делать все, что угодно, но это наши планы никак не изменит, и это не станет «разменной монетой» в переговорах с Украиной», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, массовые бунты в россии еще впереди, названы сроки: «Это была только разминка».

Также Politeka сообщала, что в Бурятии военкоми хотели мобилизовать мужчину, который умер два года назад, кадры: «Готовы к поставкам мяса».