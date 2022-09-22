Политический аналитик Александр Новохатский сообщил, что россияне до сих пор не осознали, что уничтожают самих себя.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Следовательно, ситуация с россиянами далека от перелома сознания и осознания того, что эту войну они не только проиграли как страна, но еще и проиграют как цивилизация», - сообщил Александр Новохатский.

По словам политического аналитика, в войне еще не состоялся тот переходный момент, когда россияне осознают, что они теряют свою государственность и подписываются под уничтожением собственного народа. Александр Новохатский подчеркнул, что медленное осознание российским народом масштабов их трагедии должно нас радовать, поскольку если Украина неожиданно для россиян одержит победу, то будет больше возможностей и шансов для структуризации россии в наше культурное цивилизационное пространство.

«Ибо на самом деле наша задача для тех всех «марков солонинов» найти им место соответствующее в нашем пространстве. Потому что это будет наша ответственность, потому что всегда победитель отвечает за проигравших», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Сергей Хлань рассказал, что значит для россиян потеря Херсона.

Также Politeka сообщала, что россияне пытаются сбежать в Финляндию после объявления мобилизации: кадры.





