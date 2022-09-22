Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Вчера специалисты Государственной экологической инспекции в Харьковской области совместно с военными Ивано-Франковского ГФТХ N4 «Запад» совершили выезд на освобожденные территории Харьковской области, а именно Чугуевский и Изюмский районы, которые были под оккупацией с начала полномасштабного вторжения и испытали наибольшие разрушения.

Во время поездки были осмотрены объекты, наиболее пострадавшие от вооруженной агрессии россии. Так, в результате проведенных мероприятий определены первоочередные направления работы по фиксированию, документированию и расчету ущерба, нанесенного окружающей среде захватчиками.

Информируем, что в настоящее время государственными инспекторами уже произведен расчет ущерба, причиненного войной окружающей среде Харьковщине, на общую сумму более 78,5 млрд гривен, и согласно полученным цифрам, львиная доля убытков приходится на земельные ресурсы нашего государства, пострадавшие из-за засорения земель и загрязнения почв .

Госэкоинспекция продолжает свою работу, чтобы привлечь врага к ответственности.