Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, чем конец 19 и начало 20 века отличается от современности и как они очертили контур происходящего сегодня.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Это время условно можно определить как время идей, когда новые теории накладывались на тогдашние очень быстро. А по тем меркам технический, экономический, социальный процесс был в потрясающих темпах. 19 век – это вообще локомотив был. Это было время идей, которое задавало контур того будущего, которой можно теперь строить, исходя из новых возможностей», - рассказывает Андрей Ермолаев.

Как он объясняет, тогда буквально открылся мир, он стал глобальным в отношении торговли, достижений мореплаванья, например, паровой двигатель, двигатель сгорания, электричество – казалось, что все это уже можно освоить, но вопрос – как. Кроме этого, добавляет философ, это время -измов, и это время революций, тогда родилась социалистическая идея и национальная доктрина, рождалась и геополитика как тип мышления и специфическая наука.

«Геополитика – это не вечная категория, она как раз и связана с появлением множества новых амбициозных государств, которые стремились занять свое место в мире после эпохи империй, когда карта была совсем простой. И вдруг разверзлось это пространство, бывшие колонии быстро превращались в какие-то полуколонии, стремились к независимости, искали свое историческое жизненное пространство. Поэтому геополитика – это было отражение бурных конкуренций за будущее, в которых вопрос один – а какое будущее строить?», - объясняет Андрей Ермолаев.

Гость программы отмечает, что эта конкуренция также вылилась в то, что было также время вождей, тех, кто взялся, как они утверждали, это будущее построить и повели за собой. Философ также подчеркивает, что это было время не просто –измов и вождей, но и их новых экспериментальных политических систем. Сейчас же, по его словам, время другое – это время страхов и впечатлений.

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