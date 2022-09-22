Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Лучшим и единственным вариантом развития этой всей эпопеи является прекращение существования культурной формации россии, которая в своей основе несет криминализацию воли или использования другой жизни без разрешения, преодолевая чье-то сопротивление. Именно эта культурная платформа», – сообщил Александр Новохатский.

По словам политического аналитика, самым плохим и опасным сценарием для всего мира будет фрагментация россии после войны, распад рф на много маленьких государств, которые должны будут самостоятельно всем управлять, хотя никогда такого не делали.

«Они должны перейти на самостоятельное существование. Это будет тысяча маленьких Украин образца 1991-1994 года. И если Украина имела стержень национально-культурный, более того, нравственный стержень договариваться между собой, то я не уверен, что эти все буряты между собой найдут понимание так, как находили украинцы. Это будет самый плохой сценарий», - отметил Александр Новохатский.

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