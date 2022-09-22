Становление нового правоохранительного органа — Бюро экономической безопасности (БЭБ) — привлекает все большее внимание в обществе и не только экспертов.

Объективно сложившиеся условия требовали обновления этого направления: с одной стороны, бизнес требовал снижения административного и коррупционного давления и оценивал его риск на уровне 57%, а с другой, государство нуждалось в создании эффективного механизма защиты экономических интересов (уровень риска целенаправленной деятельности организованной преступности) отдельными направлениями экономической деятельности достигал от 60% до 71% ), заявляют во Всеукраинской ассоциации ученых и специалистов в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Наряду с этим, российская агрессия внесла свои коррективы и в этот процесс. Еще в 2019 году, исследуя гибридные угрозы, были сделаны акценты на высоком уровне риска (45%) появления новых преступных схем в сфере экономики как элемента посягательства на экономическую целостность Украины. Во время войны все чаще новости в СМИ обращают внимание на многочисленные правонарушения, связанные с гуманитарной помощью. В то же время, прогнозируя угрозы в период восстановления Украины, уже сегодня нужно оценивать риски, связанные с использованием международной финансовой помощи на фоне системных уголовных явлений: организованная экономическая преступность, присвоение государственных средств, отмывание средств, коррупция и т.д.

А ситуация чрезвычайно впечатляющая. Оценивая риски организованной криминальной активности в экономике нашей страны в 2021 году:

- 15% ОПГ осуществляют свою деятельность на транснациональном уровне;

– почти 9% ОПГ существуют более 15 лет;

— 33% ОПГ имеют значительный опыт криминальной экономической деятельности;

— почти 20% ОПГ характеризуются связями с «ворами в законе»;

- 12% ОПГ ежемесячно оперирует финансовыми ресурсами более 250 млн.грн;

— в 9% ОПГ годовой объем средств, полученных в результате незаконной деятельности, превышает 500 млн.грн;

— 58% ОПГ имеют хорошее понимание методов деятельности правоохранительных органов и используют меры противодействия;

— 63% ОПГ системно используют коррупционные связи, и в 19% случаев это связи в правоохранительных органах;

— в 38% ОПГ масштабы преступной деятельности увеличились, –

вывод один – наличие сформированной, «профессиональной», организованной экономической криминальной инфраструктуры.

Какой институт способен минимизировать деструктивное влияние системных криминальных явлений в экономике страны? У БЭБ есть соответствующие способности?

Не один год украинское профессиональное сообщество боролось за создание нового правоохранительного органа, ограничивая давление на бизнес, возлагая большие надежды на формирование способностей эффективной защиты экономических интересов всего общества. И получили то, что очень за короткий период называют в обществе не без иронии – БЭБ!

Большинство экспертов, мониторящих процессы становления БЭБ, анализируя результаты деятельности новосозданного органа, основные акценты делают на статистических данных, касающихся уголовно-правовой активности БЭБ. Но не учитывают, что уже давно отмечают не только отечественные эксперты, но и зарубежные: государственная статистика, в частности ЕРДР, не отражает реального состояния экономической преступности в стране.

Уголовная ответственность является лишь одним из инструментов безопасности общества и обеспечивает неотвратимость наказания за совершенные преступления, но, учитывая высокие коррупционные риски в нашем обществе и прочее, вероятность этого чрезвычайно низка, а потому мы не прибегаем к анализу реальных судебных приговоров за экономические преступления в прошлые периоды, характеризующиеся ничтожностью на фоне тех системных криминальных проявлений, требующих неотложного и адекватного ответа государства.

Именно поэтому около десятилетия в Украине приоритетом рассматривается внедрение современной философии правоохранительной деятельности и модели управления на основе аналитической разведки. И некоторые достижения имеют место, так как ряд норм Закона Украины «О БЭБ» реализует именно указанный подход. Ключевыми направлениями предусмотрено развитие инфомационно-аналитической деятельности, проактивность в деятельности БЭБ, обеспечивая прежде всего предотвращение преступности в системе экономической безопасности государства.

Системообразующим компонентом реализации ключевых направлений является рискориентированный подход в деятельности БЭБ и риск менеджмента на основе их оценки.

Согласно п.5 ст.12 ЗУ «О БЭБ» порядок применения риск-ориентированного подхода утверждается приказом БЭБ, а п.5 ст.13 порядок проведения комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики утверждается КМУ.

До настоящего времени указанные документы не разработаны и не утверждены, а это отсутствие соответствующей правовой регламентации по сути ключевого направления деятельности БЭБ уже на втором году официальной деятельности государственного органа.

Формально – это невыполнение прямой нормы Закона. Согласно п.3 ст.12 «Риск-ориентированный подход должен быть пропорционален характеру и масштабу деятельности Бюро экономической безопасности Украины в соответствующей сфере».

По сути Закон прямо указывает на то, что БЭБ свою работу (направления, сферы экономики, уголовное преследование, арест активов и т.п.) должен определять на основе предварительно проведенной оценки рисков в сфере экономической безопасности Украины. То есть предмет деятельности работников БЭБ (по Закону) определяется уровнем риска по критериям, «связанным с характером и видом противоправного действия, отраслевыми особенностями системных уголовных явлений, финансовыми потерями государства от оптимизации уплаты налогов и т.п.» (п.2 ст.12) .

То есть на основе оценки рисков (и только так), при физическом наличии соответствующего аналитического продукта должен быть разработан план работы БЭБ хотя бы на год, а лучше на период военного положения (так как угрозы другого характера), указывающий на выполнение прямой нормы Закона и является обоснованием сметы расходов государственных средств на деятельность БЭБ.

Понятно, что при современном состоянии указанная проблема не будет в центре внимания, но руководство БЭБ должно предусматривать, что совсем скоро вопрос целевого использования бюджетных средств может поставить Счетная Палата Украины!

Важной составляющей развития является уровень компетентности менеджмента БЭБ. В ряде выступлений в СМИ Директор БЭБ заявлял, что БЭБ является "аналитическим органом с правоохранительными функциями". Что-то новое! Как это? Исключительная некомпетентность!

«Правоохранительный орган» не нуждается в формальном юридическом определении (законодатель использует различные юридические конструкции, в частности ЦОИВ), стоит лишь обратить внимание на полномочия (задания) (ст.8 ЗУ О БЭБ) – «досудебное расследование» отдельных видов преступлений уже делает упор на правоохранительную деятельности. При этом аналитика является вспомогательным инвентарем в расследовании преступлений (ст.9 ЗУ О БЭБ).

Некомпетентность имеет место и в том, что новый правоохранительный орган не имеет ничего общего с новыми подходами к деятельности. По факту это ежедневная погоня за тем, что уже давно произошло. Вопрос: какова эффективность трехсот работников БЭБ в пределах Украины или хотя бы города Киева (еще в прошлом году в Киеве насчитывалось как минимум 110 ОПГ в экономике на системной криминальной основе)?

Компетентности новых подходов подразумевают проактивность в деятельности БЭБ: знание криминальной среды в экономике, определение первоочередных приоритетных направлений деятельности, понимание уязвимостей системы и максимальное влияние на криминальную инфраструктуру и ее деструктивное влияние на экономику, оптимизируя при этом затраты. Это и есть современный подход, который менеджмент БЭБ не может сегодня даже понять!

Отсутствие таких компетентностей исключает какую-либо эффективность даже со штатом в 4 тыс. работников, предусмотренных Законом.

Ситуация с назначением работников БЭБ вообще не нуждается в анализе. Стоит только вспомнить протокол заседания РХК № 7 от 18.07.22 и несогласие с назначением «… одиозного лица с сомнительной репутацией…» на руководящий пост в БЭБ. На этом фоне очень досадно вспоминать дискуссию в комитетах ВРУ относительно принципиальности отбора кадров в БЭБ, результаты которой сведены к нулю. Одно слово – БЭБики!

Таким образом, имитация отбора кадров, имитация компетентностей, имитация деятельности… допустимо ли такое состояние в БЭБ? Чтобы ответить на этот вопрос, каждому из ознакомившихся с указанным анализом стоит ответить на один вопрос! Можем ли мы представить любую имитацию в обороне страны в нынешних условиях путинской агрессии? А иначе не одолеть коррупцию и организованную преступность в экономике!