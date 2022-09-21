Одиозный народный депутат Гео Лерос продолжает затягивать и срывать судебный процесс по делу о хулиганстве, которое против него возбудили осенью 2021 года/

Очередное заседание не состоялось из-за анонимного сообщения о «минировании» помещения, пишут Акценты.

Напомним, 4 ноября 2021 года Лерос во время выступления с трибуны Верховной Рады нецензурно выражался в адрес представителей органов государственной власти и показал непристойный жест Зеленскому. Правоохранительные органы квалифицировали это как нарушение общественного порядка. По данному факту против него было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство.

С тех пор нардеп не явился ни на одно заседание суда. Он скрывается от следствия и почти не выходит из дома. Его цель – затянуть процесс. Сторона защиты всячески уклоняется от выполнения своих обязательств, а сам Лерос политизирует дело и пытается выдавать себя жертвой «политических репрессий». Хотя санкция статьи предусматривает небольшой (как для доходов депутата) штраф.

В частности, очередное заседание Печерского суда было назначено на 21 сентября в 15.30. Впервые за время следователя Лерос вместе с двумя адвокатами появился в зале суда. Впрочем, почти сразу здание «заминировали». Из-за этого заседание было перенесено на 12:00 27 сентября. Лерос сразу заявил, что ни его самого, ни защитников не будет.

Так что «минер» может рассчитывать на щедрое вознаграждение. Потому что своевременно позвонил по телефону в суд и этим позволит подозреваемому уклоняться от следствия до осени 2023 года.