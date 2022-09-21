Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Качура.

«Совместно с моей коллегой Марией Мезенцевой мы создали Межфракционное депутатское объединение «Трибунал для российских агрессоров». К нему уже присоединились 50 народных депутатов», – сообщил Качура.

По его словам, главная цель работы – объединение и координирование совместных усилий народных депутатов, Офиса Президента, правоохранительных органов и наших международных партнеров в вопросе привлечения россии к ответственности за совершенные в Украине преступления.

«Прежде всего, это создание специального трибунала, который будет судить высшее российское политическое руководство за преступления и агрессию против Украины. А также разработка компенсационного механизма возмещения ущерба, нанесенного вооруженной агрессией рф. Это только начало нашей совместной работы, но все поставленные цели будут достигнуты», – заверил депутат.

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