Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что в Украине необходимо, чтобы бизнес в военное время продолжал работать.

Об этом он рассказал на своем канале.

Павел Себастьянович заявил, что самое главное в системе блокировки налоговых накладных то, что эта система не может поймать настоящих преступников.

«Получается, что говорит нам Налоговый комитет. Допустим, если б надо было поймать убийцу, надо арестовывать каждого третьего гражданина, вот просто с улицы арестовывать, и чтобы этот гражданин доказал, что он не убийца. Вот доказал, значит не убийца, не смог доказать, значит в тюрьму. То же самое происходит с бизнесом», - сообщил Павел Себастьянович.

Но в Украине, как подчеркнул Павел Себастьянович, особенно в военное время надо стараться сохранить бизнес, чтобы он продолжал работать, чтобы люди получали зарплаты, чтобы налоги платились, чтобы содержалась инфраструктура, чтобы сохранить вот эту технологию бизнеса, цепочки поставок.

«Сейчас, когда все (бизнес в Украине – Ред.) рушится, вот задача бизнесмена, чем надо заниматься сейчас. Плюс бизнесмены, так как у них высокий уровень благосостояния, они на передовом фронте волонтерства и помощи армии», - отметил Павел Себастьянович.

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