Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, почему потеря Херсонской области будет знаковой для российских войск и будет ли это перелом в войне для ВСУ.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Прежде всего, гость программы отмечает, что Херсон – это единственный из областных центров, который после полномасштабного вторжения 24 февраля удалось захватить россиянам. По его словам, Херсонская область была под контролем оккупантов на 95%, сейчас же – менее 80%, 75%.

«Херсонскую область они контролировали почти полностью и она для них соответственно знаковая. Потеря Херсонской области после освобождения Харьковской области будет означать, что и так все сейчас констатируют, перелом хода военных действий и инициативу наших Вооруженных сил», - подчеркивает Сергей Хлань.

По его мнению, освобождение Херсона и правобережной части Херсона будет означать завершение первого этапа войны, где инициатива была у россиян, и начало освобождения оккупированных территорий. К тому же, добавляет политик, ломается та теория, которую навязывали россияне, что они пришли навсегда, о чем можно и так говорить после того, как их выбили с Харьковщины.

«После того, когда будет освобожден Херсон и правобережная часть Херсона, у оккупанта не останется абсолютно ничего, как выходить на границы 24 февраля. Это будет единственная возможность у них – выходить на эти границы и убираться именно с тех территорий, на которые они зашли войной в Украину 24 февраля», – заключает Сергей Хлань.

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