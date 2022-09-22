Об этом он рассказал в программе «Дипломатическая кухня Трюхана».

Павел Жовниренко сообщил, что в современном мире существуют гарантии безопасности в чистом виде, и это 5 статья Устава НАТО.

«Это самые надежные гарантии безопасности. Очень коротко изложены, но именно потому, что все гениальное – простое, все эти гарантии срабатывают безупречно, стопроцентно», - сообщил Павел Жовниренко.

По словам ученого, со стороны Советского Союза за все время существования НАТО не было ни одного нападения, и это только подтверждает, что гарантии безопасности Альянса эффективны. Павел Жовниренко подчеркнул, что, пока существовали эти гарантии, не было даже никакого намека, никакой угрозы или провокации нападения на хотя бы одну страну, входящую в НАТО.

«В то же время Советский Союз, к слову, нападал на своих союзников. Вспомним Венгрию, Чехословакию, давление на Польшу безумное, а здесь нет (в странах НАТО – Ред.). Именно это гарантии безопасности и есть», – заявил Павел Жовниренко.

Ученый отметил, что именно из-за этих гарантий безопасности россия постоянно выступала против членства других государств, в том числе и Украины, в НАТО.

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