Об этом он рассказал в своем блоге.

«Самолеты, которые крайне необходимы для контрнаступления, для освобождения оккупированных территорий, возможно. Не случайно наши летчики уже тренируются в Соединенных Штатах. Но это уже будет не в этом году однозначно и будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте», - отмечает Максим Яли.

По его словам, американская разведка допустила две грубые ошибки только в течение года. Первой ошибкой эксперт называет переоценку возможностей и желание афганского руководства и армии сопротивляться талибам. Как он вспоминает, когда Байден анонсировал вывод американского контингента, заявлялось, что афганская армия продержится еще полтора года. Тем не менее, констатирует политолог, как только президент Афганистана сбежал из страны, эта конструкция посыпалась.

«А вторая ошибка – это как раз недооценка и персонально президента Зеленского, потому что все, видимо, думали, что он примет это предложение, во-вторых, недооценили готовность украинского общества к сопротивлению. И возможности украинской армии, потому что, даже если общество готово – это речь идет о длительной партизанской войне в условиях оккупации. Вспоминаем все прогнозы: 2 недели, 72 часа на взятие Киева – и это же озвучивали генералы американской армии, бывшие сотрудники СБУ, это не рядовые лица, не диванные эксперты», - объясняет Максим Яли.

Тем не менее, подчеркнул он, украинцы были готовы и продемонстрировали это в ходе войны. А то, что президент Зеленский не согласился с предложением США об эвакуации, отмечает политолог, было очень важным решением. Как он объясняет, что происходит с государством, когда его лидер убегает, можно увидеть на примере того же Афганистана или Беларуси после бегства Тихановской.

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