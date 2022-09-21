Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что в стране у нас будет меняться вообще подход ко всему, во-первых, у людей поменялись ценности. Конечно, не у всех поменялись ценности, но у многих, у меня, например, лично. И я думаю, что таких много, как и я, большинство. Поэтому наши люди начнут по-другому относиться: кто-то будет думать, как бы урвать, а кто-то будет в ценности свои ставить свою страну, свою совесть», - рассуждает Георгий Биркадзе.

По его мнению, международные партнеры Украины не дадут ей расслабляться и будут все так же настаивать на том, что ее государственная система и контроль должны работать лучше. Иначе, констатирует эксперт, не будет помощи.

«Тут я поддерживаю наших партнеров и считаю, что мы уже должны научиться жить по-другому. Если наши партнеры сейчас требуют, чтобы мы начали проводить экспертизы не украинские, например, нам уже надо переходить. Я считаю, пока в нашей стране есть коррупция, то европейская экспертиза стоит выше», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как он считает, украинские правоохранительные органы должны привязываться именно к европейским экспертизам, также это должно быть закреплено в законодательстве.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, возможны ли с путиным продуктивные переговоры.

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