Аналитик, эксперт по проблематике ОРДЛО и рф Мария Кучеренко сообщила, что Константин Эрнст был кукловодом в россии.

Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

Аналитик сообщила, что Константин Эрнст - автор проекта «Старые песни о главном», который он придумал еще в 90-х годах.

«Это была такая попытка даже не реанимации. В тот момент они (создатели проекта - Ред.) утверждали, что делают благое дело, что они примиряют тех, кто тоскует по Советскому Союзу, не принимает российскую федерация как новое государственное образование с новой реальностью и внушают остальной аудитории, что было же не только и плохое», - сообщила Мария Кучеренко.

По словам аналитика, авторы проекта «Старые песни о главном» пытались примирить позицию тех людей, которые не хотели существования Советского Союза, с позицией тех людей, для которых развал Советского Союза был самой большой геополитической катастрофой.

«Здесь есть конечно большое его мастерство как продюсера, большое его мастерство как такого кукловода в этом театре, потому что Эрнст по сути подменял воспоминания», - отметила Мария Кучеренко.

Как писала ранее Pоliteka, указ подписан: Путин объявил частичную мобилизацию, кого из россиян отправят на войну.

Также Politeka сообщала, что у важного союзника россии огромные проблемы: улицы в огне, идет захват государственных зданий.





