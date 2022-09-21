Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществила очередной расчет ущерба, причиненного окружающей среде вследствие неорганизованного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вызванного вооруженной агрессией России против Украины.

Так, в результате вражеского ракетного удара возник пожар на продолжавшихся более суток трансформаторах АО «Сумыоблэнерго» Общая сумма ущерба атмосферному воздуху, согласно расчетам государственных инспекторов, составила более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Установлено, что 3 марта 2022 года войска российской федерации нанесли ракетно-бомбовый удар по 2 трансформаторам АО «Сумыоблэнерго», расположенным вблизи г. Лебедин на Сумщине. В результате произошла утечка и загорелся пожар. По данным предприятия, один из трансформаторов удалось потушить менее чем за 12 часов, но другой пылал более суток. В общей сложности во время чрезвычайного происшествия сгорело более 35 тонн трансформаторной смазки, что привело к серьезному загрязнению атмосферного воздуха.

Расчет убытков направлен в Оперативный штаб при Госэкоинспекции и правоохранительных органов