Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Новая тенденция «контрнаступательной Украины»: на «Единых новостях» и в социальных сетях становится больше «героев, патриотов и волонтеров» от запрещенных партий Медведчука-Шария… Напишу больше - депутаты и чиновники из Киевского горсовета и других братских ведомственных структур родом из ОПЗЖ продолжают награждать друг друга как «героев освобождения Киева и Украины»…

профильный Комитет Верховной Рады уже 3 Месяца принципиально не рассматривает Правительственный законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов?!

Итак, уже после окончательного решения Верховного Суда Украины о ЗАПРЕЩЕНИИ ряда ПРОРОССИЙСКИХ ПАРТИЙ почти 4 ТЫСЯЧИ депутатов местных советов от партий Медведчука-Шария-Сальдо…остаюсь со статусом, а много еще и при должностях в местных властях.

Что при этом говорят депутаты ВР и выдающиеся эксперты?

Мол это решение поставит под угрозу функционирования 90 местных советов, среди которых большинство находится на оккупированной территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей?!

"Не все так однозначно". - пишут другие «заслуженные и народные юристы еще со времени предыдущих властей», потому что такой закон может быть обжалован в Конституционном суде.

Самым циничным является аргумент провластных экспертов и блоггеров о том, что в случае лишения мандатов 39 депутатов от Сальдо, 52 – от Шария и 3 414 – от Медведчука-Кивы, они могут обидеться на Украину и перейти на сторону оккупанта?!

В результате почти 4 000 депутатов от ЗАПРЕЩЕННЫХ партий Медведчука-Шария-Сальдо продолжают делать свое дело под иммунитетом ВЛАСТИ воюющей УКРАИНЫ.

П.С. Для информации.

В 2016 году эти же известные и заслуженные юристы, которые сейчас боятся ВОЗМОЖНОГО нарушения норм и ценностей Украины как правового и демократического государства, при лишении меня депутатского мандата БЕЗ соответствующего ЗАКОНА и БЕЗ ГОЛОСОВАНИЯ в ПАРЛАМЕНТЕ, убеждали тогда в абсолютной власти.