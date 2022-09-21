Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Новая тенденция «контрнаступательной Украины»: на «Единых новостях» и в социальных сетях становится больше «героев, патриотов и волонтеров» от запрещенных партий Медведчука-Шария… Напишу больше - депутаты и чиновники из Киевского горсовета и других братских ведомственных структур родом из ОПЗЖ продолжают награждать друг друга как «героев освобождения Киева и Украины»…
профильный Комитет Верховной Рады уже 3 Месяца принципиально не рассматривает Правительственный законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов?!
Итак, уже после окончательного решения Верховного Суда Украины о ЗАПРЕЩЕНИИ ряда ПРОРОССИЙСКИХ ПАРТИЙ почти 4 ТЫСЯЧИ депутатов местных советов от партий Медведчука-Шария-Сальдо…остаюсь со статусом, а много еще и при должностях в местных властях.
Что при этом говорят депутаты ВР и выдающиеся эксперты?
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Россиянам показали указ путина об их мобилизации, в Сети ажиотаж: "Готовьте пакеты"
"Меньше эмоций": украинцев успокоили, объяснив, зачем Кремлю "мобилизация" и "военное положение"
Пополнила подводный флот: ВСУ уничтожили загруженную техникой и рашистами баржу, у врага большие потери
"Мисс Украина-Вселенная" Неплях завела головокружительными позами и нарядами: видео
Мол это решение поставит под угрозу функционирования 90 местных советов, среди которых большинство находится на оккупированной территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей?!
"Не все так однозначно". - пишут другие «заслуженные и народные юристы еще со времени предыдущих властей», потому что такой закон может быть обжалован в Конституционном суде.
Самым циничным является аргумент провластных экспертов и блоггеров о том, что в случае лишения мандатов 39 депутатов от Сальдо, 52 – от Шария и 3 414 – от Медведчука-Кивы, они могут обидеться на Украину и перейти на сторону оккупанта?!
В результате почти 4 000 депутатов от ЗАПРЕЩЕННЫХ партий Медведчука-Шария-Сальдо продолжают делать свое дело под иммунитетом ВЛАСТИ воюющей УКРАИНЫ.
П.С. Для информации.
В 2016 году эти же известные и заслуженные юристы, которые сейчас боятся ВОЗМОЖНОГО нарушения норм и ценностей Украины как правового и демократического государства, при лишении меня депутатского мандата БЕЗ соответствующего ЗАКОНА и БЕЗ ГОЛОСОВАНИЯ в ПАРЛАМЕНТЕ, убеждали тогда в абсолютной власти.