Об этом он рассказал в программе «Земля и воля».

«Остается актуальным вопрос о том, что вроде бы есть закон, согласно которому договоры аренды, которые заканчиваются после введения военного положения, продолжаются еще на один год. Если через год также не истечет военное положение, договор аренды снова возобновляется на один год. Это сейчас самое наболевшее», - отмечает Роман Головин.

Тем не менее, констатирует он, в принятом законе №2145 никакого автоматического возобновления совершенно нет. Кроме этого, эксперт ссылается на Конституцию Украины, согласно которой без волеизъявления таких вещей произойти не может, это было бы незаконно.

«Договоры аренды не возобновляются на один год. Никакого автоматического обновления нет», – подчеркивает Роман Головин.

Кроме этого, говорит он, часто говорят также о том, что арендная плата должна быть на более 8% от нормативно-денежной оценки. Как объясняет эксперт, 8% - это где-то в пределах 2,5 тысячи на черноземе, а в некоторых местах средняя арендная плата все же уже выше. То есть, констатирует он, речь не идет о том, что арендатор хочет поднять плату, скорее даже о ее снижении.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, возможны ли с путиным продуктивные переговоры.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что россия променяла свое положение в мире на войну против Украины.





