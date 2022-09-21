Политолог Руслан Бизяев объяснил, что Украина с россией всегда конкурировали, и рассказал, ожидать ли сейчас эскалации на фронте и зачем это агрессору.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Комплементарность – это когда люди дополняют друг друга, когда экономические системы дополняют друг друга, а не противостоят. Давайте вспомним 2010-2011 год, торгово-экономические войны президента Януковича и премьер-министра Азарова с россией – это про что? Это про то, что с эпохи Кучмы Украина и россия постоянно конкурировали», - рассуждает Руслан Бизяев.

В частности, отмечает он, речь идет о конкуренции в космической отрасли, в тяжелом автомобилестроении, в сельском хозяйстве и так далее. А конкуренция, подчеркивает политолог, - это всегда борьба, причем не всегда правильными методами.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что россия променяла свое положение в мире на войну против Украины.

Также Politeka писала о том, что Качура сообщил, какая судьба ждет россию после войны.





